Bunu yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri, 31 Mayıs'ta Ö.K. adlı bir kişinin, Maltepe Mezarlık Yolu Sokak Büyükbakkalköy bölgesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attığını ve bu eylemi sosyal medya üzerinden paylaştığını tespit etti.

Araç sürücüsü Ö.K.'ya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak" maddesinden 32.233 TL,

"Sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddesinden 1.506 TL,

"Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 TL,

"Araçta yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil belgesine işletmemek" maddesinden 690 TL,

"Abartılmış Egzoz" maddesinden ise 6.439 TL olmak üzere toplamda 41.558 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi. Ö.K. ayrıca, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem için Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.