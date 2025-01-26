Bunu yapan yandı! Rekor para ve hapis cezası geliyor. Mehmet Şimşek açıkladı

2023 senesinde 168 bin 30, 2024 yılında ise 233 bin internet sitesi için erişim engeli talebinde bulunuldu. Bu sitelerin büyük bir kısmının ABD, Ermenistan ve Hollanda merkezli olduğu belirlendi.

375 BİNDEN FAZLA SİTEYE SUÇ DUYURUSU

2024 yılı sonu itibarıyla yasa dışı bahis ve sanal kumar oynattığı için toplamda 375 bin 367 internet sitesi ve 6 bin 731 tekil alan adı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan izinsiz çekiliş düzenleyen kişilerle ilgili idari ve adli tedbirler de hızla alınıyor.

MEHMET ŞİMŞEK UYARDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelenin önemine vurgu yaparak, bu faaliyetlerin hem ciddi vergi kayıplarına hem de vatandaşların mağduriyetine yol açtığını belirtti. Şimşek, izinsiz piyango veya çekiliş düzenlemenin 3 ila 6 yıl hapis ve adli para cezasını gerektiren bir suç olduğunu vurguladı.

KAYIT DIŞI EKONOMİYE KARŞI KARARLILIK MESAJI

Bakan Şimşek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade ederek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ve vatandaşların korunması için tüm önlemlerin alınacağına dikkat çekti.

Milli Piyango İdaresi’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile koordineli olarak gerçekleştirdiği çalışmalar, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine yönelik kararlılıkla devam ettiriliyor.

Mehmet Şimşek, konuya ilişkin şunları söyledi:

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur. Buna göre, bedelli ya da bedelsiz her türlü eşya piyangosu veya çekiliş düzenlenmesi için izin alınması zorunludur. Aksi halde ilgili mevzuatta öngörülen idari, mali veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.