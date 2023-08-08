Bunu yapanın Allah'ı yoktur. Sizin hiç içiniz yandı mı?

Büyük yangınlar zaman zaman binlerce hektarlık alanları tuzla buz ederek ağaçların ve diğer canlıların yok olmasına neden oluyor. Bunun yanında maddi gerekçelerle rant için yok edilen ormanlar doğaseverlerin tepkisine yol açıyor.

Son olarak Muğla, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir’deki orman yangınlarında ağaçlar ve canlılar büyük tahribat görmüştü. Özellikle Çanakkale yangınında 7 hektarlık arazi kül olmuştu. Orman yangınlarına bazen yüksek sıcaklık neden olurken bazen de kundaklama olayları meydana geliyor.

Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, “Ormanlardan bir dal kesenin başını keserim” sözüyle çevreye karşı sevgisinin boyutunu dile getirmişti.

Özellikle son yıllarda haberlere konu olan rant için yapılan kıyımlar dikkat çekiyor. Nükleer santral ya da otel için ormanlar tahrip edilerek yeşilin yanında çok sayıda canlının ölümüne sebep oluyor.

Gündemde yer alan son gelişme ise Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların YK Enerji'nin madencilik faaliyetleri için talan edilmesi oldu. Ormanı korumak için bölge halkı ve çevre savunucuları direnişe devam ediyor.

Yanan ormanlarımızdan bir fotoğraf karesi ise herkesin içini acıtacak cinsten…

İşte o fotoğraf…