Bunu yapanlara 30 bin lira ceza kesilecek. Vergi paketinin son hali ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyası ile yaptığı toplantıda yeni vergi paketinin detaylarını paylaştı.

Yeni Torba Yasa Teklifi için iş dünyasından görüşler alındı ve ekonomi yönetimi, bu görüşleri değerlendirdikten sonra son şekli verilecek teklifi bugün saat 16.00'daki Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Ardından, teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilecek.

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, sadece şirketleri değil vatandaşları da ilgilendiren maddelerle ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Bunlardan ilki gayrimenkullerle ilgili düzenlemeler. Ancak gayrimenkullerle ilgili birçok önerinin teklifte yer almadığı gözlemlendi.

KİRAYI ELDEN ÖDEYENE CEZA

Kiracı ve ev sahipleri için kira ödemelerinde yeni bir uygulama getiriliyor. Kira ödemelerinin elden yapıldığının tespit edilmesi durumunda, 6 bin 500 TL’den az olmamak üzere kira bedelinin yüzde 10’u oranında ceza kesilecek. Bir yıl içinde kesilecek cezaların toplamı ise 20 milyon TL’yi aşamayacak.

BAŞKALARININ IBAN’INI KULLANANLAR DİKKAT

Kayıt dışı faaliyet gösterenlere artırımlı ceza geliyor. Verginin 1 katı olarak kesilen cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilen cezalarda ise 4,5 kat ceza uygulanacak. Başkasına ait pos cihazını kullananlara her bir tespit için bilanço esasına göre defter tutanlara 90 bin TL, işletme hesabında defter tutanlara ise 45 bin TL ceza kesilecek.

Ayrıca, başkalarının IBAN’ını kullanan ve kullandıranlara asgari 30 bin TL, azami 20 milyon TL olmak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u oranında, ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası verilecek.