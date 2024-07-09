Bunu yapanların su abonelikleri anında iptal edilecek. Tek tek tespit ediliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bunu yapanların su abonelikleri anında iptal edilecek. Tek tek tespit ediliyor

Ekipler su tüketiminin bilinçli bir biçimde kullanılması için harekete geçti. Bunu yapanların abonelikleri hemen iptal edilecek.

Kırsal alanlarda kış mevsiminde yeteri kadar yağışın olmaması, yaz mevsiminde su kıtlığını daha da artırıyor.

İklim krizinin hız kazanmasıyla su kıtlığı artış gösterdi. Küresel ısınma, mevsimleri suları toprakları gün be gün bitiriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin dışında seyrederken, barajlardaki sular her sene bir önceki seneye göre daha da azalıyor.

Özellikle yaylalarda içme suyu sorunlarına vurgu yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü konuyla ilgili harekete geçti.

ASAT ekipleri, içme suyunu bahçe sulamasında kullananları tespit ederek abonelik iptallerine kadar sıkı tedbirler alıyor.

Yazın başından bu yana, yaylalardaki su sıkıntıları için Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü denetimlerini sıkılaştırdı.

Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su kayıplarını en minimum düzeye indirmek için yoğun çalışmalarda bulunuyor.

BİR BİR TESPİT EDİLİYOR

Kırsal mahalle ve yaylalarda kontrollerini yoğunlaştıran ASAT ekipleri, yaylalardaki sayaç okumaları esnasında geçici insani tüketim maksatlı abonelikleri olan vatandaşların bu suyla bahçe suladığını tespit ediyor.

Ekipler içme suyuyla bahçe sulayanları tespit ettikleri takdirde abonelik iptaline kadar tedbirler alabiliyor.

ASAT KONTROLÖRLERİ SAHA TARAMASINDA

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürü Emre Akdemir, “Kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağışı olmadığı için kuraklıkla mücadele içerisindeyiz. Su Şebeke Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmaktayız. Su sıkıntısı yaşayan bölgeler tarafımıza iletilmekte biz de ekiplerimizin planlamasını yaparak o bölgelere intikal etmekteyiz.” Dedi.

Akdemir, bu bölgelerde tarama yapmakta olduklarını, tarama sonucunda sulama yapılan yerlerin kontrolleri yapıldığını söyledi.

Ayrıca Akdemir, içme suyu aboneliği ile bahçe sulayanlara tutanak tutulduğunu, bu tutanaklar sonucunda da abone iptallerine başlamış olduklarını söyledi.

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