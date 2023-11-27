Bunu yapmayan araç sahipleri 30 bin TL ödeyecek

Bazı sürücüler kış mevsiminde araçlarında antifriz kullanmaları gerektiğini bilmiyor.

400 liraya antifriz almaktan kaçınan ya da böyle bir durumdan haberi olmayanlar 30 bin lira masraf ile karşı karşıya kalıyor.

Donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tutmaya başladı.

Elazığ Sanayiciler Sitesi'nde faaliyet gösteren araç bakım ustası Erhan Ulukaya, araçların mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini yapılmadığı taktirde daha fazla masrafla karşılaşacaklarının söyledi.

"ANTİFRİZ DEĞİŞTİRMEYEN ARAÇLARDA ÖNEMLİ DERECEDE MALİYET ÇIKIYOR"

Sanayide aşırı bir yoğunluk olduğunu kaydeden Erhan Ulukaya, “Gördüğümüz kadarıyla antifriz değiştirmeyen araçlarda önemli derecede maliyet çıkıyor. Hava şartları gece eksi derecelere düşüyor.

Aracın içerisinde normal su olduğu zaman donma yapıyor bu da ister istemez motor içerisinde su dolaşan yerlere, zarar veriyor. Maliyeti 400 lira olan antifriz değişimini yapmadıkları taktirde aracın motor üst kapağı sökülüyor hortumlarda çürüme oluyor ekstra olarak LPG’li araçlarda hortumlarda çatlaklar meydana geliyor.

Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor. 400 liralık masraftan kaçıyorlar ama daha fazla maliyete neden oluyor.

"BAŞTA 400 LİRA VERMEYİNCE EL EMEĞİYLE BERABER 25-30 BİN LİRA VERİYORLAR"

400 liralık antifrizden kaçmaları demek minimum üst kapağın sökülmesine neden oluyor bu da el emeğiyle beraber 25-30 bin lirayı buluyor. Buraya gelen araçların genel kontrollerini yapıyoruz. Kışlık bakımlarını komple gözden geçiriyoruz.

Antifriz yaz kış olmaksızın araçların içerisinde bulundurduğumuz zaman motor bloğunda meydana gelecek paslanmaları engelliyor. Araçların kışlık bakımlarında aracın yapına bıkıyoruz eğer kirliyse veya kilometresi gelmişse değiştiriyoruz.

Antifrizin fiyatı ise 400 liraya satılıyor. Antifriz marketlerde dahi satılıyor ama bunlardan kaçının. Bunlar, bildiğimiz kimyasal tozu su ve boyayla karıştırarak antifriz haline getiriyorlar. Bir de eksi 30 dereceye kadar koruduğunu söylüyorlar fakat bunlar motor içerisinde paslanma, tortu ve diğer aksanlara zarar veriyor.

"ARAÇ ARIZA VERİYOR"

Böyle olunca araç arıza veriyor ve bizde mecburen üst kapağı sökmek zorunda kalıyoruz. Marketlerden antifriz almayın. Vatandaşlarımız dondurucu havalarda el frenini çekmesinler.

Aracı sıcakken park ediyorlar sabah tekrar çalıştırdıklarında araç kalkmıyor. Siz indirdiğinizi düşünüyorsunuz ama el freni donduğu için inmiyor. Dondurucu havalarda el frenini çekmek yerine vitese takıp bırakın” dedi.