Bunu yapmayanın tarlasına devlet el koyacak. Çıkacak Torba Yasa'nın içinde yer alıyor

Torba Yasa'dan öyle bir kanun çıkacak ki tarlası olan çıra gibi yanacak. Çiftçinin ne ekeceğine tarım il ilçe müdürlükleri ve bakanlık karar verecek. Devlet üst üste iki yıl arazisini ekmeyen çiftçinin arazisini elinden alıp başkasına kiralayacak.

Bunu yapmayanın tarlasına devlet el koyacak. Çıkacak Torba Yasa'nın içinde yer alıyor

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Mayıs 2023’teki seçim öncesi litresi 19 lira olan mazotun litresinin bugün 40 lirayı, 9 lira olan gübrenin 13.5 TL’yi aştığını vurgulayarak “Bu fiyat artışlarıyla çiftçi nasıl üretimde olacak, hasat yapacak” diye sordu.

Suiçmez "TÜİK’e göre, buğdayda yüzde 87, mısırda yüzde 77, pirinçte yüzde 65, arpada 67, ay çiçeğinde yüzde 60, kırmızı mercimekte yüzde 57 kendimize yetiyoruz. Yapılması gereken, uzun vadeli politikalarla bu temel ürünlerin ülkemizde ekilişini artırmak. Bunun için somut önlemlerle çiftçinin önünü görebilmesini sağlamak gerekiyor" dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez "Çiftçinin üretimde kalmasının temel koşulu gübre, mazot, ilaç, yem ve tohumu kullanabilmek. Ama bunlarda yurtdışına bağımlıyız. Seçim öncesi litresi 19 lira olan mazot bugün 40 lirayı aşıyor. Yüzde 100 fiyat artışı var. Çiftçinin traktörü özel tüketim aracı değil. KDV, ÖTV oranları indirilmeli. Desteklerin artırılması gerekiyor. Gübredeki fiyat artışları ortadayken, çiftçiye gübre atmayın üretmeyin demektir" diye konuştu.

"PARA CEZASI DA VAR"

Suiçmez "Zorunlu olarak tarımsal üretim planlaması gündemde. Çiftçinin ne ekeceğine tarım il ilçe müdürlükleri ve bakanlık karar verecek. Bu ürünleri ekmeyenlere önce uyarı sonra destekten men, sonra da idari para cezası verilecek. Mesela çiftçiye zorla mısır ek dediğinizde mısıra bu yıl 6 bin TL verdiğinizde çiftçi zarar edeceğini bile bile niye eksin ki. Bu düzenleme yeni sorunları getirecek. Ayrıca devlet üst üste iki yıl arazisini ekmeyen çiftçinin arazisini elinden alacak. Başkasına kiralayacak" dedi.

"BAKANLIK DA NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

"Atıl arazilerin tarıma kazandırılması şeklinde geçiyor bu madde. Bakanlık bunu müjde olarak sunuyor" diyen Suiçmez "Arazisini üst üste iki yıl ekmeyen çiftçinin tarlası elinden alınıp başkasına kiralanacak. Arazi öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene kiralanacak. İlle de tarlaya şunu ekeceksin demeyle çiftçi bu alandan çekilir ve araziler çok uluslu şirketlerin eline geçer. Ayrıca kiralayanlar bu maliyetlerle, yetersiz desteklerle oradan kâr edebilecek mi o da şüpheli. Mal sahibine ne gidecek net değil. Bu yasa meclisten tartışılmadan çıkarıldı. Şimdi bakanlık da ne yapacağını bilmiyor" diye konuştu.

"DOMATES 1 TL'YE ASLA İNMEZ"

Suiçmez "Maliyetler çok artıyor. Şimdi kışlık ekimler yapılacak çiftçi bu mazot, gübre fiyatıyla nasıl ekim yapacak. Gıda enflasyonu şu anda yüzde 75’lerde ve artıyor. Bu ortamda üretim krizi artarak devam edecek. Tüketici daha pahalıya gıda tüketmek durumunda kalacak. Üretici maliyeti düşmeden tüketici fiyatı düşmez. Yerel seçimlere kadar ekmek dahil fiyatlar tutulmaya çalışılsa da sonrasında fahiş artışlar olur. Kimse domates 1 liraya iner diye beklemesin, o zaman çiftçi ekmesin demektir" dedi.

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