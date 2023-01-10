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Nakliyecilerden ‘korsan nakliye’ uyarısı. Korsanların yaptıkları ağızları açık bırakacak

Evden eve taşımacılıkta hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarının artmasının ardından Kahramanmaraş’ta nakliyeciler bir araya geldi. Vatandaşlar korsan nakliyeciler konusunda uyarıldı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:15
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Bunun da korsanı çıktı! Nakliyecilerden ‘korsan nakliye’ uyarısı. Bakın ne yapıyorlar

Nakliyecilerden ‘korsan nakliye’ uyarısı. Korsanların yaptıkları ağızları açık bırakacak
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İHA’da yer alan haberde, kentte faaliyet gösteren 20’ye yakın taşımacı şirketi bir araya gelerek hareket edeceklerini duyurdu. Asansörlü araç ve taşıma kamyonları ile Dulkadiroğlu ilçesinde toplanan şirketlerin yetkilileri merdiven altı taşımacıların olumsuzlukları nedeniyle işlerinin aksadığını ifade etti.

Grup adına açıklamada bulunan taşıma şirketi yetkililerinden Enes Eryılmaz, “Amacımız müşterilerimize sağlıklı hizmet vermek. Her yıl haberlerde görüyoruz sürekli korsan taşımacılığı artıyor. K3 yetki belgesi olmayanların bu işi yapması ile biz zorlanıyoruz. Müşterilerimiz de zorlanıyor. Şoförler odası aracılığı ile bizlere şikayetler geliyor. Şimdi biz dernek kurma çalışmasındayız ve artık kontrollerimizi yapacağız. Araçlarımızda logo olacak. Toplanma amacımız ise istişare yapmaktır.” dedi.

Korsan taşımacılarda genelde eşyalarda çalınma olayları ile karşılaştıklarını ifade eden Eryılmaz, “Hırsızlık, yan kesicilik ve eşya kaybolması gibi olaylar yaşanıyordu. Bundan sonra çatımız altında bulunanlar arsında olumsuzluk yaşanırsa bizim yaptırım gücümüz olacak. Taşımacının sigorta ve kaskosuna dikkat etmesi gerekiyor.” diye konuştu.
 

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