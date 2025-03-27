Bünyamin Gezer'den Beşiktaş'a "Hakemi bırak sen 9 kişiyi yenemiyorsun"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde hakem Yasin Kol'un düdük çalacağı açıklandı. Bu kararı TRT Spor yorumcusu ve eski hakem Bünyamin Gezer değerlendirdi.

"ELİT HAKEMLERİ GETİREMEZSİN"

Gezer "Ben TFF ve MHK'nin aldığı kararı doğru buluyorum, iyi yaptılar. Sen bu maça da yabancı hakem getirseydin yarın herkes yabancı hakem diye tutturacaktı. Ayrıca her zaman Slavko Vincic, Felix Zwayer gibi elit hakemler getiremezsin." dedi.

"SEN 9-10 KİŞİLİK TAKIMI YENEMİYORSUN"

Gezer ayrıca "Beşiktaş yönetimi hakemlere laf edeceğine kadar önce futboluna baksın. Serdal Adalı'nın tepkisi çok yersiz. Sen 10 kişilik, 9 kişilik takımı yenemiyorsun. Hadi birisi yol kazasıydı oldu, 9 kişilik takıma gol atamadın ve yenildin. Bu da mı hakemdi? Evet Beşiktaş aleyhine de hatalar oldu ama siz böyle yaptıkça futbolcuları daha çok rahat bırakıyorsunuz. Zaten bakıyorum oyuncu grubu da salmış artık." ifadelerini kullandı.