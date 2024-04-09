Burada millet nasıl geçiniyor ? 200 euro bozdum 7 bin TL yapıyor şu an 10 TL var cebimde

İstanbul Eminönü’nde yapılan bir sokak röportajı ekonominin ne durumda olduğunu yeniden gözler önüne serdi. Almanya’dan gelen bir gurbetçi Türk dün bozdurduğu 200 Euro’nun 7 bin lira yaptığını, bir günde cebinde sadece 10 lira kaldığını belirterek hayat pahalılığına dikkat çekti.

Her sene geldiğini, her sene ekonominin daha da kötüye gittiğini belirten gurbetçi buradaki insanların nasıl geçindiklerini sordu.

Kredi kartları ile geçinmenin de bir yere kadar olacağını ifade eden gurbetçi, Avrupa’nın da kötü durumda olduğunu söyleyen bir kişiyi göreyim diyerek tepkisini dile getiren vatandaş Türkiye’nin 20-30 sene geçse de Avrupa’ya yetişemeyeceğini söyledi.

Kendisinin Almanya’da belediyede çalıştığını belirten gurbetçi orada hiçbir kimsenin sabahları çocuklarını okula gönderirken beslenme çantasına ne koyacağı hakkında düşünmediklerini söyledi.

Gurbetçinin sokak röportajı sosyal medyaya viral olurken gelen yorumlarda sosyal medya kullanıcıları üzülerek söylenenlerin doğru olduğunu paylaştı.