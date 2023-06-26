Buradan ev alanlar yandı. Tüm iskan belgeleri iptal edildi

İstanbul Şişli Belediyesi yetkililerinin sahte iskan belgesi hazırladığı 10 kulelik ünlü Mashattan Projesi’ne yönelik açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, iş insanı Emrullah Tunalı’nın sahibi olduğu Taşyapı tarafından inşa edilen 2 bin 200 konutlu projenin yapı denetim ve iskân belgelerinin iptal edilmesine hükmetti. Bu karanın ardından Mashattan için yeniden iskân süreci başlayacak. İskân alınamazsa binaların imar kanununa aykırılıktan yıkımı gündeme gelebilecek.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Taşyapı İnşaat tarafından 2005'te temeli atılan 600 milyon dolarlık Mashattan Projesi’nde "sahte iskân belgesi" hazırlandığı gerekçesiyle açılan davayı karara bağladı. Kararla, projenin yapı denetim ve iskân belgeleri iptal edildi.

Mashattan Projesi, 33 katlı 10 kuleden oluşuyor. 2 bin 200 konutun bulunduğu proje için 2014'te Şişli Belediyesi’nde dönemin yetkililerince 10 adet sahte iskan belgesi hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti.

BELEDİYE GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

T24 haber sitesinden Eray Görgülü'nün haberine göre, Eski CHP Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve beraberinde birkaç vatandaşın Mashattan konutlarıyla ilgili, "yapı kullanma izin-iskân belgesi" hakkında yaptıkları suç duyurusunun ardından konu yargıya taşınmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Şişli Belediye Başkanlığı İmar Komisyonu Başkanı Cemil Vasken Barın ve Faruk Akar hakkında "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçundan iddianame hazırlanması üzerine bu iki görevli hakkında dava açılmıştı.

İMZALAR SAHTE ÇIKTI

İddianamede söz konusu iskân belgelerinin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca incelendiği belirtilerek iskândaki Barın ve Akar’a ait imzalarının kendilerine ait olduğu, diğer imzaların diğer yetkililere ait olmadığı vurgulanmıştı.



İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Barın’ın "suça karşı kastının olmadığı" gerekçesiyle beraatine, Akar’ın resmi belgede "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 ay hapis cezası vererek, iyi hali göz önünde bulundurup hapis cezası 5 aya indirilip hükmün açıklanması geri bırakmıştı.

BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ RAPOR HAZIRLADI

Şişli Belediyesi yetkilileri ile ilgili yargı süreci devam ederken projenin yapı denetim firması da yapı kullanma izin ve iskan belgelerinin iptali için yargıya başvurdu. Başvuruyu karara bağlayan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yapı kullanma izin ve iskan belgelerinin iptaline hükmetti.



Mahkeme kararında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin 10 ayrı yapıya ilişkin düzenlediği 3 Mart 2020 tarihli raporuna dikkat çekildi. Kararda, Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan raporda, belgelerdik imzaların bir kısmının sahte olduğunun tespit edildiği ve ilgililer hakkında yargı sürecinin devam ettiği vurgulandı.



Bu arada sahte belgelerin, kullanımı zorunlu olduğu halde mekansal adres sistemine kaydedilmediği, tek bir nüshasının bulunduğu onun da yıllar sonra Taşyapı firmasından çıktığı da tespit edildi.

MAHALLE SARIYER'E BAĞLANDI AMA BELGELER ŞİŞLİ'DE HAZIRLANDI

Mahkeme kararında ayrıca, projenin bulunduğu mahallenin 2014'te çıkarılan Büyükşehir Kanunu ile Sarıyer ilçesine bağlanmasına karşın, yapı denetim ve iskan belgelerinin Şişli Belediyesi’nce hazırlanmış olmasının da hukuka aykırı olduğuna dikkat çekildi.



Mahkeme heyeti, bu doğrultuda dava konusu işlemlerin iptaline karar verdi. Böylece, 2 bin 200 konutun bulunduğu İstanbul’un ünlü Mashattan Projesi’nin yapı denetim ile iskan belgeleri iptal edilmiş oldu.

ELEKTRİK VE SULAR KESİLECEK

Mahkemenin yapı kullanma izin belgelerini iptal etmesinin ardından konutların tamamı iskânsız hale geldi. Bu hali usule aykırı olarak tapuda yapılan kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin iptal edilmesi ve bağımsız bölümlerin yeniden kat irtifaklı tapuya geçiş işlemlerinin yapılması bekleniyor.



Binaların elektrik ve su abonelikleri kapatılacak ardından açtırmak istediklerinde şantiye tipi elektrik ve su bağlanacak.



Kat irtifakına geçiş yapıldığı takdirde Taşyapı’nın taşınmazlara yeniden iskan verilmesi için tüm belgeleri eksiksiz temin etmesi gerekiyor. Yapılacak denetimlerin ardından yeniden iskân alınamazsa binaların imar kanununa aykırılıktan yıkımı gündeme gelecek.