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Didem Soydan ve Burak Deniz'den kötü haber

İlişkilerine ikinci şansı veren ünlü oyuncu Burak Deniz ile model Didem Soydan'ın iki haftadır görüşmediği ve ayrıldıkları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:17
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Burak Deniz ve Didem Soydan'dan cephesinde flaş gelişme

Didem Soydan ve Burak Deniz'den kötü haber
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Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha vererek barışan Didem Soydan ve Burak Deniz çiftinden kötü haber geldi. Çift bir kez daha yollarını ayırdı. Çiftin iki haftadır görüşmediği, Deniz'in ayrılık sonrası menajeriyle yurt dışına çıktığı öğrenildi.

 

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Deniz, uzun süredir model Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kötü haber geldi.

AYRILIK SONRASI İZLANDA'YA GİTTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şansı vererek barışan çift, yine aradığı mutluluğu bulamayınca yollarını ayırdı. İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi. İlişkilerini olduğu gibi ayrılık sürecini de gözlerden uzak yaşayan ikili, henüz bir açıklama yapmadı.

SERENAY SARIKAYA İLE YAKINLAŞTIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine küfrettiği ve olay çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Deniz'in sette Serenay Sarıkaya ile de yakınlaştığı ileri sürülmüştü.
 

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