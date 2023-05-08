Burak Deniz'e Bollywood'dan dev teklif

Oyuncu Burak Deniz geçen hafta Hindistan’ın Mumbai şehrinde 22 yıldır düzenlenen Asya’nın en büyük medya, televizyon ve eğlence konferansı “Ficci Frames 2023″ün açılışına katılmıştı.

Deniz, 3-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun ilk gününde dünyaca ünlü Hintli oyuncu Ayushmann Khuranna ile birlikte konferansın açılış panelinde onur konuğu ve konuşmacı olarak sahnede görev almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Burak Deniz’e Hindistan’da katıldığı medya ve eğlence sektörü konferansında Hindistan’ın en ünlü yapımcı ve oyuncusu Anil Kapoor’dan proje teklifi geldi. Bu haber Hindistan’ın ünlü medya sitelerinde de büyük ilgi gördü.



