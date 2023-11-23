Burak Deniz'e Uluslararası Arap Festivali'nden ödül

Hande Erçel ile Bambaşka Biri dizisinin başrolünü paylaşan Burak Deniz, Dubai'de 7.si düzenlenen Uluslararası Arap Festivali'nde En İyi Uluslararası Oyuncu seçildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burak Deniz'e Uluslararası Arap Festivali'nden ödül

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde Hande Erçel ile başrolü paylaşan Burak Deniz, Dubai'de 7.si düzenlenen Uluslararası Arap Festivali'nde En İyi Uluslararası Oyuncu Ödülü'nü aldı.

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"HEP BİRLİKTE HAYAL KURARAK YOLA ÇIKIYORUZ"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arap Festivali'nde (DIAFA -Distinctive International Arab Festivals Awards) ödüle layık görülen oyuncu, kırmız halıdaki şıklığı ve tarzıyla da beğeni topladı.

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Ödülü aldıktan sonra duygularını dile getiren Burak Deniz, "Bugün burada olmak benim için çok büyük bir onur. Bizler televizyon ve film sektörüne emek veren tüm oyuncu ve yapımcı arkadaşlarımla birlikte hep bir hayal kurarak yola çıkıyoruz. Böylesine değerli ödüller almak ise bizi sadece mutlu etmekle kalmıyor aynı zamanda oldukça da motive ediyor. Buna vesile olan tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

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