Burak Kut'un acı günü

Şarkıcı Burak Kut'un kayınvalidesi Semiha Yeni hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Burak Kut'un acı günü

Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut'un demans hastası annesi Semiha Yeni hayatını kaybetti.

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Ünlü şarkıcının eşi, "Sevgili dostlarım, canım annemin kaybından bu yana arayan, mesaj atan bütün dostlarıma çok teşekkür ederim. Maalesef çok zor bir dönem geçirdiğim için birçoğuna cevap veremedim, beni affedin. Allah başta canım annem Semiha Yeni olmak üzere bütün kaybettiklerimize gani gani rahmet eylesin" dedi.

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Cansen Yeni Kut, annesi için önce 7 Aralık Perşembe günü İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde, ardından da Mersin'deki Muğdat Camii'nde cenaze namazının kılınacağını söyledi.

Cansen Yeni Kut, "Öğle namazının ardından mevlidimiz olacak. İstanbul'da ve Mersin'de olan bütün dostlarımızı bekliyoruz" dedi.

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