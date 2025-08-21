Burak Özçivit gitti! Kuruluş Osman kökten değişti

Yenilenen hikayesi ve güçlü kadrosuyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman da yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk bölümünden beri Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Özçivit’in ayrılmasının ardından dizide zaman atlaması olacağı söylendi.

ALİNA BOZ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçivit’in yerine Osman Bey’i usta oyuncu Cihan Ünal geldi. Sultan Orhan rolünde Mert Yazıcıoğlu yer alırken; Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar canlandıracak. Nilüfer Hatun için ise Alina Boz ile görüşmeler sürüyor.

ADI DA DEĞİŞTİ

Kuruluş Osman'ın yeni sezonda adı da değişti. Sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ve “Yükseliş Orhan” isimleri konuşulsa da dizinin yeni sezonda “Sultan Orhan” adıyla yayınlanması planlanıyor.