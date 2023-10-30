Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu. Sosyal medya yıkıldı

'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, özel bir davete katılmak üzere Arabistan'a gitti.

Özçivit, bir markanın daveti sırasında Al-Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile karşılaştı.

Beraber çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Burak Özçivit, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile olan paylaşımına "I am a big fan!" (Büyük hayranıyım) notunu düştü.

Ünlü ikilinin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.