Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu. Sosyal medya yıkıldı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Suudi Arabistan liginde bulunan Al-Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi.

Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu. Sosyal medya yıkıldı

'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, özel bir davete katılmak üzere Arabistan'a gitti.

Özçivit, bir markanın daveti sırasında Al-Nassr'ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ile karşılaştı.

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Beraber çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Burak Özçivit, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Burak Özçivit, Cristiano Ronaldo ile olan paylaşımına "I am a big fan!" (Büyük hayranıyım) notunu düştü.

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Ünlü ikilinin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılarak binlerce beğeni ve yorum aldı.

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