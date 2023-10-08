Burak Özçivit kendisini görmeye gelen erkekler tarafından neredeyse eziliyordu

Türk dizilerinin Arap ülkelerinde büyük ilgi görmesiyle birlikte pek çok oyuncu buradaki markaların yüzü oluyor. Parfüm markası tanıtımı için Pakistan'a giden Burak Özçivit yaşanan izdihamda ezilme tehlikesi geçirdi.

Burak Özçivit kendisini görmeye gelen erkekler tarafından neredeyse eziliyordu

Burak Özçivit yüzü olduğu parfüm markasının Pakistan’da bir AVM’deki tanıtımında izdiham yaşanmasına yol açtı. Oyuncu bir ara ezilme tehlikesi yaşadı. Yaşanan izdihamın videosunun sosyal medyada paylaşılmasından sonra hemen herkesin dikkatini hayran kitlesinin neredeyse tamamının erkeklerden oluşmasıydı.

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Paylaşılan videoda kadın göremeyen Burak Özçivit hayranları, yakışıklı oyuncunun sırf para için bu tarz görüntüler vermesinden rahatsız olduklarını dile getirdi.

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Özçivit daha önce de Katar'daki Dünya Kupası organizasyonuna davet edilmiş ve burada kadına şiddet davası görülen Kevin Spacey ile poz verdiği için eleştirilmişti.

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