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Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliği ile büyülüyor

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliği ile mest etti. Yakışıklı oyuncunun kız kardeşini gören "Tam bir esmer güzeli" demeden edemedi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:01
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Burak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit güzelliği ile büyülüyor

Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliği ile büyülüyor
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Türkiye'nin en çok yakıştırılan çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Şu sıralar Burak Özçivit kardeşiyle gündem oldu.Özçivit’in kardeşinin güzelliği sosyal medyada çok konuşuluyor.

Burak Özçivit’in kardeşi olan Burçun Özçivit’i görenler “Esra Bilgiç sandım”, “Yok böyle güzellik”, “Burak Özçivit babasına benziyor, kardeşi annesine”, “En güzel kardeşler” yorumlarında bulundu.

Bu yorumların yanı sıra Burak Özçivit ve kardeşi Burçun Özçivit’i benzetenler çoğunlukta.

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