Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman'a sitem dolu veda! 4 milyon TL isteği kriz yaratmıştı

Kuruluş Osman'da 6 sezondur başrol olarak yer alan Burak Özçivit’in astronomik ücret talebi nedeniyle kadrodan ayrıldığı ileri sürülmüştü. Özçivit’ten sitem dolu bir açıklama geldi.

KURULUŞ OSMAN MACERASI SONA ERDİ

Kuruluş Osman dizisinin 7. sezonunda da Burak Özçivit’le yola devam edeceği, Özge Törer’in de kadroda olacağı konuşuluyordu.

Ancak kulislerden sızan iddialara göre; Özçivit bölüm başına 4 milyon TL ücret istedi ve taraflar arasında sözleşme şartlarında anlaşmazlık yaşandı.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Yapım şirketinden iddialara dair bir açıklama yapılmazken Burak Özçivit'ten göndermeli bir veda paylaşımı geldi.

Burak Özçivit paylaşımında 'Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere' ifadelerini kullandı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, Kuruluş Osman'ın yeni sezonun da Osman Bey’in yaşlılık halinin ekrana geleceği, Orhan dönemine geçileceği öğrenildi.