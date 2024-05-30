Burak Sergen damat oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burak Sergen damat oluyor

Oyuncu Burak Sergen, 63 yaşında 4. kez nikah masasına oturacak.

Ünlü oyuncu Burak Sergen’den müjdeli haber… 63 yaşındaki oyuncunun tiyatrosunda genel müdür olarak görev alan Gizem Şağban ile evleneceği ortaya çıktı.

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Bir süredir aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili yarın İstanbul Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek düğünle dünyaevine girecek.

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2021 yılında evlendiği Nihan Ünsal'dan ocak ayında çekişmeli olarak boşanan Burak Sergen, nikahtan
3 ay sonra karısının kendisine ihanet ettiğini iddia etmişti.

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Burak Sergen, 2021 yılında koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü. Sergen, taburcu olur olmaz Nihan Ünsal ile evlenmişti.

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İkinci eşi Işıl Sergen'den 2018 yılında tek celsede boşanan oyuncunun bu evlilikten Cansın adını verdiği bir oğlu olmuştu.

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Sergen’in ilk evliliği ise şarkıcı Pamela Spencer ile olmuştu. 1991 yılında evlenen ikili 1 yıl sonra boşanmıştı.

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