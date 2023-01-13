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Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Boşanma aşamasında olduğu eşi Burak Sergen tarafından hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Nihan Ünsal, karakolda ifade verdi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 10:32
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Burak Sergen'den eşine uzaklaştırma kararı! Nihan Ünsal isyan etti

Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
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Oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz yıl mart ayında koronavirüse yakalanmıştı. Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.

KARŞI BOŞANMA DAVASI

Nihan Ünsal ise kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan Burak Sergen hakkında "çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişkisi olduğunu" öne sürerek, karşı boşanma davası açmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre;  Karşılıklı hamleler sonrası ikili birbirine adeta düşman kesildi. Sergen, Nihan Ünsal'ın İstanbul’a döndüğünü öğrendiği anda soluğu karakolda aldı. Oyuncu, boşanma aşamasında olduğu eşine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Aile İçi Büro’da uzaklaştırma kararı aldırttı.

“SEVGİLİSİYLE BİZİM EVİMİZDE KALIYORLAR"

Karakolda yaklaşık iki saat ifade veren Ünsal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Biz henüz boşanmadık" diyen Nihan Ünsal, "Ben İstanbul’a geldiğim için, sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikâmet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip, bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadelerle bir uzaklaştırma çıkartmış. Ben de ifade verdim. Uğraşamıyorum artık. Zaten Burak Bey tarafından yeteri kadar psikolojik şiddete maruzum. Kendisini de içeride görmedim zaten" açıklamasında bulundu.
 

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