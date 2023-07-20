Burak Sergen'in nafaka isyanı! 'Hapse gireceğim için korkuyorum'

Burak Sergen'in 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen ile 'nafaka davası' devam ediyor. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Sergen, nafakayı ödeyemediği için üç ay hapis cezası aldığını açıkladı.

Burak Sergen'in nafaka isyanı! 'Hapse gireceğim için korkuyorum'

2018 yılında eşi Işıl Sergen'e boşanma davası açan oyuncu Burak Sergen, eşiyle anlaşarak ayrılık kararı almıştı.

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19 yıllık evliliğinden bir de Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, sürecin ardından belli bir miktar nafaka ödemesini kabul ederek oğlu ve eski eşini ayrılığın ardından Ulus'taki evine yerleştirmişti. Ardından çiftin arasında sürekli yaşanan nafaka davaları haberlere de yansıyor ama ikili bu konuyla ilgili sessizliğini hep koruyordu.

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Önceki gün yine nafaka davası için mahkemeye giden Sergen, yaşanan nafaka davası ile ilgili gazetecilere bir basın açıklamasında bulundu. Mağdur olduğunu dile getiren Sergen, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim 5 kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının hacizi çocuğuma ve eşine verildi. Eğitim, spor giderleri, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. Ben 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve hep yaptım. Protokol'e göre nafaka bir sene sonra artıyor. Eğitim konusunda anlaşamadık. 1 sene içerisinde 3 okul değiştirtip sınıfta bıraktırdı. Çocuk kaldı. Bu eğitimde anlaşmazlık. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor, sonrasında öğreniyorum. Nafaka yükseleceği zaman da anlaşamadık. 18 binden 25'e çıkarıp anlaşmak istedik. 70 bin TL talepte bulundu. Biz bu parayı ödeyemiyoruz. Ben bu yüzden 3 ay hapis cezasına çarptırıldım. Cezanın itiraz süresini bekliyoruz şu an" dedi.

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Oğlu için tüm fedakarlıkları yaptığını ancak eski eşinin iyi niyetini suistimal ettiğini dile getiren Burak Sergen, "Londra'ya tatile gidiyorlar, faturası bana geliyor. Bodrum'a gitmiş faturası bana geliyor. Hani ortak karar verilecekti, protokolde bu böyle yazıyor. İtiraz kabul edilmez ise cezamı çekeceğim mecburen. Çocuğum için ben girer 3 ay yatarım ama bu çocuğa bunu nasıl açıklayacaksınız? Babanı hapise mi gönderdim diyeceksin? Ben bütün çalıştığımı ve büyün mal varlığımı bu nafakayı ödemek için kullandım. Hapise gireceğim için korkuyorum. Meslek hayatımı da tehlikeye atıyorum aslında. Tüm bunları oğlum için göze alıyorum. Üstüne bunu da söylemeyecektim ama nafaka ödemek için kredi çektim yine ödedim. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım. Covid döneminde ben hastalandım ve ağır bir hastalık geçirdim buna rağmen yine setlere gittim, çalıştım sırf nafaka ödeyebilmek için. Bu nafaka 70 bin Türk Lirası olduğu için de ödeyemedim. Çünkü ödeyecek durumum yok. 20 bin TL çekilirse mahkeme kararı ile ben ödeyeceğim, kaçmıyorum ki" diyerek sitemini dile getirdi.

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