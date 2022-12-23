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Özge Özpirinçci'den özel gün paylaşımı

Özge Özpirinçci, geçen yıl nikah masasına oturduğu sevgilisi Burak Yamantürk'ün doğum gününü kutladığı anı, sosyal medya hesabından da paylaştı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 20:56
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Burak Yamantürkün doğum gününü kutlayan Özge Özpirinçciden duygusal paylaşım

Özge Özpirinçci'den özel gün paylaşımı
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Uzun bir süredir devam eden ilişkilerini geçtiğimiz yılın eylül ayında nikah masasına taşıyan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Sosyal medya hesaplarından mutlu giden evliliklerine dair paylaşımlar yapmaktan geri durmayan ikiliden Özge Özpirinçci, kocasının yeni yaşını nasıl kutladığına dair bir paylaşımda bulundu.

Bu ayın başında 1 yaşına giren çocuğu Mercan'ı babasını uyandırırken çektiği fotoğrafı, "İyi ki doğmuşsun sevgilim! Bu ve bundan sonraki her doğum gününde seni böyle uyandırabilmek dileğiyle" notuyla paylaşan Özpirinçci, çok sayıda yorum alırken aynı zamanda bir o kadar da beğeni aldı. 

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