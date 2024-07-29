Burak Yılmaz 'Bana söz verdi' dediği Beşiktaşlıyı açıkladı

Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor, gözünü kiralık alabileceği oyunculara dikti.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Burak Yılmaz, bu oyunculardan birini açıkladı.

Yılmaz, geçen sezon kiraladıkları Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz'ı tekrar almak istediklerini söyledi.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Kartal Kayra ile devam etmek istiyoruz. Kendisinin yurt dışında oynama isteği var. Bana söz verdi; eğer yurt dışı olmazsa Kayserispor’a gelecek.”

Orta sahada görev yapan Kartal Kayra Yılmaz, geçen sezon Kayserispor'da 29 maçta forma giymişti.