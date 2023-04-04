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  • Burak Yılmaz bir zıplayışta taksinin üzerine sıçradı. Taksiciye kızdı Mercedesi üzerine sürdü

Burak Yılmaz bir zıplayışta taksinin üzerine sıçradı. Taksiciye kızdı Mercedesi üzerine sürdü

Mercedes sürücüsü ile taksicinin yol tartışması neredeyse ölümle sonuçlanacaktı. Yol verme tartışması nedeniyle taksi şoförü Burak Yılmaz aracını durdurdu, diğer sürücü de onun üzerine otomobilini sürdü. Taksi ile otomobil arasında kalan taksici ise ezilmekten kıl payı kurtuldu. Korku dolu o anları bir başka sürücü cep telefonuna kaydetti.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 15:45
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Burak Yılmaz bir zıplayışta taksinin üzerine sıçradı. Futbolcu Burak bu sıçrayışı kıskandı

Burak Yılmaz bir zıplayışta taksinin üzerine sıçradı. Taksiciye kızdı Mercedesi üzerine sürdü
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İHA'nın haberine göre, bu akıllara durgunluk veren olan bugün Pendik Kurtköy'de saat 12 sıralarında yaşandı. Taksici Burak Yılmaz 34 TFE 93 plakalı taksisiyle duraktan yolcularını aldıktan sonra Ankara Caddesinde seyir halindeyken 34 V.. 56.. plakalı otomobil sürücüsü tarafından sıkıştırıldı. Taksici Yılmaz sürücüye tepkisini belirtmek için kornaya bastı. İddiaya göre duruma sınırlenen otomobil otomobil sürücüsü taksi şoförüne küfür etti. Taksici Yılmaz ise otomobilin önünde aracını durdurarak araçtan indi. Gözü dönen otomobil sürücüsü taksi şoförünün üzerine aracını sürdü. Otomobil sürücüsü, taksici Yılmaz'ı kendi aracı ile ticari taksi arasında sıkıştırdı. Takside bulunan yolcu, otomobil şoförüne eliyle işaret yaparak durmasını istedi.Ancak araç üzerine geliyordu. Taksi sürücüsü son anda bir zıplama ile hayatını kurtardı.  Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otomobil sürücüsü tarafından ezilmekten kıl payı kurtulan Taksici Burak Yılmaz, “Metronun oradan geliyordum, yolda sıkıştırdı beni ben de kornaya bastım. Sonra bana küfür etti ben de aracımı önüne kırdım. Aracımdan aşağıya indim, karşı taraftaki sürücü de 3 kere arabamın üstüne vurdu. Aracıyla da beni sıkıştırdı. Arabamın üstüne vurdu. Aracımda 4 yolcu vardı ikisi de çocuktu" dedi.

 

 

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