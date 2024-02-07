Burak Yılmaz Galatasaray'ın yıldızını transfer ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un başına geçen Burak Yılmaz’a yönetimden sevindiren haber geldi.
TRANSFER TAHTASI AÇILDI
Geçmiş borçları nedeniyle FIFA tarafından transfer tahtası kapanan sarı-kırmızılılar ödemelerini yaparak cezayı kaldırttı.
İLK İŞ ONU İSTEDİ
Transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala önündeki engeli kaldıran Kayserispor ilk iş olarak Burak Yılmaz’ın isteği doğrultusunda Halil Dervişoğlu’na talip oldu.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray’da 20 maçta sadece 613 dakika forma giyen Halil Dervişoğlu 4 gol 1 asist kaydetti.
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