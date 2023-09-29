Burak Yılmaz Milli Takım'a 6 isim de sırada. Yeniçağ yazdı TFF doğruladı

Editör: Ufuk Cingöz

A Milli Takım'da teknik direktörlüğe getirilen Vincenzo Montella'nın 2 Türk yardımcısından birinin Burak Yılmaz olacağının ortaya çıkmasının ardından diğer adaylar da belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, imza töreninde yaptığı açıklamada Montella'nın teknik heyetinde 2 de Türk antrenör olacağını belirtmiş, bazı isimlerle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Bu yardımcılardan birinin İtalya’nın Roma kulübünde U18 Takımı’nı çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş olduğu belirtilmişti.

Tanrıvermiş, daha önce Galatasaray alt yapısında da görev yapmıştı.

Diğer yardımcı hoca için de çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz için harekete geçildiği belirtilmişti.

TFF kaynakları Burak Yılmaz ve Tuğberk Tanrıvermiş'i doğrularken, diğer adaylar da ortaya çıktı.

Buna göre Montella'nın yardımcılığı için görüşme yapılması planlanan diğer adaylar; Nuri Şahin, Selçuk Şahin, Mehmet Topal, Selçuk İnan ve Ümit Davala.

Bu isimlerle önce teknik direktör Vincenzo Montella'nın birer görüşme yapacağı, ardından da TFF'nin Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un bire bir toplantılar düzenleyeceği ifade edildi.

Yapılacak görüşmelerin ardından iki isim belirlenerek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin onayına sunulacak. Ardından da Montella'nın İtalyan yardımcılarının yanı sıra 2 Türk yardımcısı da belirlenmiş olacak.