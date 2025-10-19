Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Gaziantep FK sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Ev sahibi Gaziantep FK, 4.⁠ ⁠dakikada öne geçti. Abdülkadir Ömür, savunmadan çıkarken topu Maxim'e kaptırdı. Kozlowski ile ceza yayı üzerinden verkaç yapan Maxim'in pasıyla topla buluşan Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0

Gaziantep FK, 17. dakikada farkı ikiye çıkardı. Sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lungoyi'nin pasıyla topla buluşan Kozlowski'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

31. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın pasıyla savunmanın arkasında topla Bayo, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0

Antalyaspor maçın son bölünde peş peşe bulduğu gollerle farkı kapattı.

84. dakikada savunmadan seken topu kontrol eden Mouhamed Gueye, ceza sahası çizgisinin önünden yaptığı vuruşla harika bir gole imza attı.

86. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Gueye, sol çaprazdan çektiği şutla ağları havalandırdı: 3-2

Maçı 3-2 kazanan Gaziantep FK, puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 10 puanda kaldı.