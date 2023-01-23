Burak Yılmaz’ın golü yetmedi

Hollanda Ligi'nde Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittard, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.

Ev sahibi ekip, 4. dakikada Dani De Wit'le öne geçti.

11. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Ancak AZ Alkmaar, 24. dakikada Ximo Navarro (Kendi kalesine) ve 56. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2 gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.