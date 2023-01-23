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Burak Yılmaz’ın golü yetmedi

Fortuna Sittard, AZ Alkmaar'a deplasmanda yenildi. Burak Yılmaz'ın attığı gol puana yeterli olmadı

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 06:10
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Burak'lı Fortuna Sittard AZ Alkmaar'a direnemedi

Burak Yılmaz’ın golü yetmedi
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Hollanda Ligi'nde Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittard, deplasmanda AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi.

Ev sahibi ekip, 4. dakikada Dani De Wit'le öne geçti.

11. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Ancak AZ Alkmaar, 24. dakikada Ximo Navarro (Kendi kalesine) ve 56. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2 gol daha buldu ve sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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