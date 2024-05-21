Burası bilin bakalım neresi? Domuzlar şehirde yaşamaya başladı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir köyde domuzların cadde ortasında gezmesi, kimsenin karışmaması viral oldu.

Aydın’ın Didim ilçesi Akbük köyünde domuzlar cadde ve sokak aralarında gezdi. O anlarda köylülerin ve vatandaşların hiç karışmaması, normal olarak karşılanması gündem oldu.

Domuzların insanlardan, insanların domuzdan kaçmaması dikkat çekti. Sürüler halinde yavruları ile birlikte şehre inen domuzların görüntüsü viral oldu.

Video sosyal medyada art arda da paylaşıldı. Ayrıca videoya “Sabah mesaisi başlamış” notu da düşüldü.

Yaşam alanlarına ev, bina dikilince domuzlar da yemek bulmak için şehre inmeye başladılar.

Normal şartlarda domuzlar tehdit edildiklerini hissettiklerinde, aç olduklarında saldırgan tavırlar sergileyebiliyorlar.

Ayrıca domuzlar hızlı koşabilir ve uzun dişleri ile saldırabilirler. Genellikle vatandaşlar korkarak kovalıyorlar. Ancak bu kez Didim’de domuzlar ile vatandaşların iyi anlaştığı görüldü.

Şehre inen domuzların insanlara saldırdığına yönelik haberler çok kez görüldü.

YAŞAM ALANLARI YOK EDİLİNCE ŞEHRE İNİYORLAR

Öte yandan geçtiğimiz yılda Kağıthane’de domuzlar şehre inmişti. Kağıthane ve çevresindeki ağaçlar kesilip evler, villalar yapılınca yaban domuzlarının yaşam alanları yok edildi.

Özellikle Ayazağa bölgesinde bulunan Arıcılar mevkiinde orman ve doğa içerisinde evler, villalar inşa edildi ve ediliyor.

2019 yılında da Eyüpsultan’da Kemerburgaz mevkii Mithatpaşa Mahallesi’nde, Uzun Kemer’in arkasında binlerce ağaç kesilmişti.