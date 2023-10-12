Burası Gazze değil Şanlıurfa. Kan davalılar çatıştı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kan davalılar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Burası Gazze değil Şanlıurfa. Kan davalılar çatıştı: 1 ölü

İHA'nın haberine olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre Ali Bozdağ (55) ile kan davalı olduğu şahıslar hayvan pazarı yakınlarında karşılaştı.

Silahla birbirlerine ateş açan taraflar arasında kovalamaca yaşandı. Aracıyla kaçmaya çalışan Ali Bozdağ, vurularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bozdağ kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavganın ortasında kalan vatandaşlar ise ölümle burun buruna geldi. Mermilerden bazıları kaçışan vatandaşların yakınına isabet ederken, bir mermi ise hastanenin 5. katına isabet etti.

Olay anı ise cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde uzun namlulu silahla ateş açan bir şahsın siyah renkli bir otomobile binerek uzaklaştığı yer aldı.

cat.jpg

Öne Çıkanlar
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Son Haberler
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar Gündem
3 şüphelide 235 parça tarihi eser ile yakalandılar
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı Spor
Japonya Olimpiyat'tan çekildi. Yasuhiro 'Üzgünüm' diyerek açıkladı
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay Gündem
Morga kaldırıldı toprağa verilecekken canlandı. Kahramanmaraş’ta film gibi olay
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp Siyaset
İsrail-Filistin savaşında Türkiye'den 1 ölü, 1 kayıp
Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma açıldı Gündem
Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma açıldı
İmamoğlu’nu oy karşılığı İBB’ye işe alımla suçlayan Canpolat’ın yeğeni İBB çalışanı çıktı Siyaset
İmamoğlu’nu oy karşılığı İBB’ye işe alımla suçlayan Canpolat’ın yeğeni İBB çalışanı çıktı