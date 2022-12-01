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Buray gizemli kız arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi

Köşe yazarı ve şarkıcı Ayşe Özyılmazel'den ayrılan Buray, kız arkadaşıyla sarmaş dolaş objektiflere yansıdı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:52
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Buray gizemli kız arkadaşıyla objektiflere takıldı

Buray gizemli kız arkadaşıyla sarmaş dolaş görüntülendi
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Şarkıcı Buray ile meslektaşı Ayşe Özyılmazel'in ilişkisi geçetimiz günlerde sona ermişti. 
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ayşe Özyılmazel'den ayrılan Buray, önceki gün City's Nişantaşı'nda kız arkadaşıyla yemek yedi.

"ÖNCE SEN ÇIKIŞ YAP..."

Buray yemek sonrası AVM'den ayrılırken kız arkadaşına "Önce sen çıkış yap, ben arkandan çıkış yaparım" diyerek kız arkadaşını önden gönderdi.

Şarkıcı Buray, kız arkadaşıyla AVM'den çıkış yapmadan önce sarmaş dolaş bir şekilde görüntülendi. 

Buray, muhabirlerin yanındaki kız arkadaşının kim olduğunu sorması üzerine "Yanımda kimse yoktu" diye cevap verdi. 
 

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