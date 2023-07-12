Burcu Biricik'in Filiz Akın hayranlığı efsane oyuncuyu duygulandırdı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Reyting rekorları kıran ve bu sezon ekranlara veda eden ‘Camdaki Kız’ın ‘Nalan’ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından Filiz Akın ile rahmetli Tarık Akan’ın başrolünde olduğu ‘Tatlı Dillim’ filminden kareler paylaştı.

"AŞIĞIM YEŞİLÇAM’A"

Altına da “Şu fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız? Aşığım Yeşilçam’a. Bayılıyorum size.” notunu düşüp, Filiz Akın’ı etiketledi.

"YETENEKLİ BURCU”

Yeşilçam’ın yaşayan efsanesinden yanıt gecikmedi. “Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Siz de hep mutlu olun güzel ve çok yetenekli Burcu.” karşılığını verdi. Ardından ekledi: “Yorumlara şöyle bir baktım da ayrıca benzetilmek çok gurur verici. Sizler Yeşilçam bayrağını çok ilerilere taşıyorsunuz.”

Biricik'in yayınladığı karedeki Filiz Akın ile Tarık Akan’ın oynadığı ‘Tatlı Dillim’ 1972’de çekilmişti. ‘Ferit’ ile ‘Emine’nin büyük aşkını anlatan filmi Ertem Eğilmez yönetmişti. Burcu Biricik, Tarık Akan ve Filiz Akın’a hayran olduğunu söyledi.