Burcu Esmersoy ringlere geri döndü. Yeni gelin 7 saniyede 9 tekme atıyor

Taze gelin Burcu Esmersoy, düğün hazırlıkları yüzünden ara verdiği aktif spor hayatına yeniden başladı.

Burcu Esmersoy ringlere geri döndü. Yeni gelin 7 saniyede 9 tekme atıyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil geçtiğimiz aylarda İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İstanbul'da da görkemli bir düğün daha yapmışlardı.

mpcxuknzmkgvf7t9zwigoq.webp

25 yıldır kick boks yapan ancak bir süre ara veren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ringlere geri döndü.

6d3d20a2a5563bafea25229acb7ef5c4-k.jpg

7 SANİYEDE 9 TEKME

Burcu Esmersoy, yaklaşık 25 yıldır kick boks yapıyor. Ama düğünü nedeniyle 3 ay ara vermek zorunda kalmıştı.

ekran-goruntusu-2023-11-16-180846.png

YENİ GELİN SPORDA

Nikah koşturmacası bitince yeniden antrenmanlara başladı. Önceki gün ısındıktan sonra ringe çıktı, hocasına 7 saniyede 9 tekme attı.

İlgili Haberler
Burcu Esmersoy'dan ilginç itiraf
Burcu Esmersoy genç kızları uyardı. 'Ben yaptım siz sakın yapmayın'
Burcu Esmersoy'dan alkışlanacak hareket
Burcu Esmersoy hamilelik iddialarına cevap verdi. Suskunluğunu düğünde bozdu
Burcu Esmersoy’un dekolteli gelinliği olay oldu. İtalya'dan sonra bir düğün de İstanbul'da yaptı
Öne Çıkanlar
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kayıp kadın, evinin 5 kilometre ilerisinde bulundu Gündem
Kayıp kadın, evinin 5 kilometre ilerisinde bulundu
Konyaspor'un gerçek borcu kalp krizi geçirtecek cinsten! Recep Çınar 'Kimseyi kandırmayın' diyerek açıkladı Spor
Konyaspor'un gerçek borcu kalp krizi geçirtecek cinsten! Recep Çınar 'Kimseyi kandırmayın' diyerek açıkladı
Online YDS Kursu İle YDS Sınavına Hazırlanın! Yaşam
Online YDS Kursu İle YDS Sınavına Hazırlanın!
Fettah Can AVM'de çocuklarıyla maç yaptı Magazin
Fettah Can AVM'de çocuklarıyla maç yaptı
Com.tr Domain Nedir? .Com.tr Alan Adı Alma İşlemleri Teknoloji
Com.tr Domain Nedir? .Com.tr Alan Adı Alma İşlemleri
İsveç’in NATO üyeliği görüşmelerinde Bakan yardımcısından dikkat çeken sözler Gündem
İsveç’in NATO üyeliği görüşmelerinde Bakan yardımcısından dikkat çeken sözler
Çorum maçından 35 bin TL kazandılar Spor
Çorum maçından 35 bin TL kazandılar