Burcu Esmersoy ringlere geri döndü. Yeni gelin 7 saniyede 9 tekme atıyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil geçtiğimiz aylarda İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girmişti. Ünlü çift, İstanbul'da da görkemli bir düğün daha yapmışlardı.

25 yıldır kick boks yapan ancak bir süre ara veren ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ringlere geri döndü.

7 SANİYEDE 9 TEKME

Burcu Esmersoy, yaklaşık 25 yıldır kick boks yapıyor. Ama düğünü nedeniyle 3 ay ara vermek zorunda kalmıştı.

YENİ GELİN SPORDA

Nikah koşturmacası bitince yeniden antrenmanlara başladı. Önceki gün ısındıktan sonra ringe çıktı, hocasına 7 saniyede 9 tekme attı.