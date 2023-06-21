Burcu Esmersoy'dan bikinili 'uyandırma servisi'

Yaz tatiline çıkan ünülü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabından bikini şov yapmaya devam ediyor.
İş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Esmersoy, yaz tatiline sonunda çıktı.
Otel ya da yazlık tatili tercih etmeyen Esmersoy, bu yazı teknede geçiriyor.
"UYANDIRMA SERVİSİ"
46 yaşındaki güzel sunucu, teknede bikinisiyle verdiği pozları yayınladı.
Yıllardır fit görüntüsüyle beğeni toplayan Burcu Esmersoy, genç kızlara taş çıkardı.
Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma, Burcu Esmersoy 'Uyandırma servisi' notunu düştü.
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