Burcu Esmersoy'dan bikinili 'uyandırma servisi'

Son günlerde yaptığı açıklamalar ve çekici fiziğini sergilediği bikinili paylaşımlarıyla gündeme gelen Burcu Esmersoy, bu defa teknede çekilmiş fotoğraflarıyla gündeme geldi.

Burcu Esmersoy'dan bikinili 'uyandırma servisi'

Yaz tatiline çıkan ünülü sunucu Burcu Esmersoy, Instagram hesabından bikini şov yapmaya devam ediyor.

İş insanı Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Burcu Esmersoy, yaz tatiline sonunda çıktı.

Otel ya da yazlık tatili tercih etmeyen Esmersoy, bu yazı teknede geçiriyor.

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"UYANDIRMA SERVİSİ"

46 yaşındaki güzel sunucu, teknede bikinisiyle verdiği pozları yayınladı.

Yıllardır fit görüntüsüyle beğeni toplayan Burcu Esmersoy, genç kızlara taş çıkardı.

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Kısa sürede beğeni yağan paylaşıma, Burcu Esmersoy 'Uyandırma servisi' notunu düştü.

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