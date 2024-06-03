Burcu Esmersoy’un genç kocası ortaya çıktı

2 Eylül 2023 tarihinde İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine giren Burcu Esmersoy ve yazılımcı Nazım Akmandil, düğünlerinden aylar sonra aynı fotoğraf karesinde görüntülendi.

Uzun süredir yan yana görülmeyen Esmersoy ve kendisinden 16 yaş küçük eşi Nazım Akmandil, ünlü sunucunun antrenörü Furkan Kayış’ın düğününde ortaya çıktı.

Esmersoy’un Instagram hesabında da sık sık paylaştığı spor antrenörü Furkan Kayış’ın nikah şahidi olan ikili, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Burcu Esmersoy, nikah töreninde "Furkan'ı seviyorum ama gelinimizi daha çok" deyince büyük alkış koptu.

Uçakta tanışarak büyük aşk yaşayan ikili, Puglia’daki nikahın ardından İstanbul’da da kutlama yapmıştı.

Ünlü sunucu, ünlü modacı Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyerek herkesi büyülemişti.

Esmersoy'un düğün esnasında ağladığı o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 2005-2008 yılları arasında İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile 2018-2019 yılları arasında da Berk Suyabatmaz ile evlenmişti.

Burcu Esmersoy'un magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Berk Suyabatmaz ile evliliği ihanet iddiaları yüzünden bitmişti.