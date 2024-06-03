Burcu Esmersoy’un genç kocası ortaya çıktı

Düzenleme: Merve N. Güreş
Burcu Esmersoy’un genç kocası ortaya çıktı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ve kocası Nazım Akmandil aylar sonra ilk kez bir arada fotoğraflandı.

2 Eylül 2023 tarihinde İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine giren Burcu Esmersoy ve yazılımcı Nazım Akmandil, düğünlerinden aylar sonra aynı fotoğraf karesinde görüntülendi.

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Uzun süredir yan yana görülmeyen Esmersoy ve kendisinden 16 yaş küçük eşi Nazım Akmandil, ünlü sunucunun antrenörü Furkan Kayış’ın düğününde ortaya çıktı.

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Esmersoy’un Instagram hesabında da sık sık paylaştığı spor antrenörü Furkan Kayış’ın nikah şahidi olan ikili, neşeli halleriyle dikkat çekti.

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Burcu Esmersoy, nikah töreninde "Furkan'ı seviyorum ama gelinimizi daha çok" deyince büyük alkış koptu.

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Uçakta tanışarak büyük aşk yaşayan ikili, Puglia’daki nikahın ardından İstanbul’da da kutlama yapmıştı.

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Ünlü sunucu, ünlü modacı Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyerek herkesi büyülemişti.

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Esmersoy'un düğün esnasında ağladığı o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

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Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 2005-2008 yılları arasında İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile 2018-2019 yılları arasında da Berk Suyabatmaz ile evlenmişti.

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Burcu Esmersoy'un magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Berk Suyabatmaz ile evliliği ihanet iddiaları yüzünden bitmişti.

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