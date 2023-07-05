Burcu Güneş "10 sene kırmızı et yemedim" dedi sebebini açıkladı

Şarkıcı Burcu Güneş, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Fit haliyle dikkat çeken şarkıcı, "Mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyorum. Beden değişmek üzereydi, spor ve diyetle 6-7 aydır veremediğim birkaç kiloyu verdim. Sahnede kendini ne kadar fit ve hafif hissedersen o kadar iyi geçiyor her şey. Yediklerimi, içtiklerime ve sporuma dikkat ediyorum. Diyetisyen Zehra Bora ile çalışıyorum. Fitliği korumak şart" dedi.

HAYVANLARA ÇOK HASSASIM

Güneş, "Yemeklerinize dikkat ediyor musunuz?" sorusuna, "10 sene kırmızı et yemedim. Bayramda insanların kesim şeklini bilmediği ve hayvanlara zarar verdiği görüntüler izledik. Hayvanlara çok hassasım. Bir süre sonra kırmızı et yedim ama az yiyorum. Daha çok balık ve deniz ürünleri seviyorum. İzmirli olduğum için yeşillik yiyorum. Çim suyu bile içiyorum. Bana yeşil verebilirsiniz" yanıtını verdi.

TWITTER'I AÇMIYORUM

Başak Sayan'ın kurban kesimini eleştirmesine şarkıcı, "Görmedim. Ben de çok hassasım. Kurban Bayramı aslında hac bayramımız. Hacca giden insanların hacdan indikten sonra kurban kesiyorlar. Bu gelenek aslında doğru uygulanmadığı sürece, hayvanlara yanlış kesimle zarar verilecekse hiç kutlanmasın daha iyi... Hakkıyla yapamıyoruz. Hayvanlara acı çektirip, daha çok günaha girilecekse bence cinayet, başka bir anlamı yok. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed hayvanları severek ve kıllarına zarar gelmeden yaparlarmış. Twitter'ı sırf o hayvanları öyle gördüğüm için açmıyorum. Bazen ağzıma geleni de yazmak istiyorum. Bir duruşum var, onu da bozmak istemiyorum. Gündemi takip etmiyorum, çünkü psikolojim bozuluyor. İnsanları değiştiremiyorum. Hayvanlara, çocuklara ve kadınlara daha duyarlı ve saygılı olalım diye yıllardır bağırıyoruz. Şiddet dolu diziler ve o kadar çok şey var ki ülkemizde... Bizim bağırışlarımız küçücük kaldı" ifadelerini kullandı.

