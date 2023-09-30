Burcu Kara içini döktü: Robot değiliz gülerek gezmiyoruz

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler'inde oyuncu Burcu Kara'yı konuk etti.

Burcu Kara içini döktü: Robot değiliz gülerek gezmiyoruz

Programda kariyerlerinden anneliklerine, mesleklerine, gündelik yaşama dair pek çok konuda sohbet eden iki başarılı kadının sohbetlerinde, Burcu Kara'nın gündelik yaşamında karşılaştığı eleştirileri anlattığı dakikalar dikkat çekti.

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Burcu Kara yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saçmalamamak çok büyük bir sınav. Her gün nasıl aynı olabiliriz? Elbise bakıyorum o anda! 'Sizi çok seviyordum ama çok suratsızsınız" diyor bana... Belki biraz önce canımı sıkan bir şey oldu, belki o gece uyumadım, belki kocamla kavga ettim, insanım ya bende. Robot değiliz biz, gülerek gezmiyoruz. Ben insanım, televizyonda gördüğünüz benim işim sadece"

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