Burcu Kara temizledi annesi çekti. "Ne olursan kim olursan ol"

2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Kara, oğlu Ali Çınar'ın ardından geçtiğimiz yıl aralık ayında ikinci çocuğu Can'a kavuşmuştu.

İkinci kez anne olma sevincini yaşayan Burcu Kara, oğlu Can ile birlikte annesi Fatma Kara'yı evinde ziyaret etti.

Gitmişken annesinin evini de temizleyen Burcu Kara, o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"ANNENİN EVİNDE EVİN KIZISIN DEĞİL Mİ?"

Burcu Kara, "Bir kaç gündür annemleri ziyarete geldik Can'la. Gelmişken her şeyle ilgilenmeye çalışıyorum.

Bu fotoğrafı da annem çekmiş. 'Madem öyle, ben de poz vereyim' dedim en doğal halimle" ifadelerini kullandı.

Burcu Kara, takipçilerine "Ne olursan ol, kim olursan ol. Sonuçta annenin evinde, evin kızısın değil mi?" sorusunu yöneltti.