Burcu Özberk cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ruhun Duymaz adlı dizide Ece karakterini canlandıran oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü ismin fit fiziği ve kısa saçlı haline sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi.

Burcu Özberk cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Editör: Osmancan EROK

Instagram hesabında 9.5 milyon takipçisi olan Burcu Özberk son gönderilerini "Saçlarımı kısa kestirme fikri çık aklımdan" notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

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Ünlü güzelin gönderilerine Demet Akalın, Meriç Keskin, Saadet Özsırkıntı, Selin Şekerci, Melisa Döngel gibi isimlerde yorum yaptı.

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Burcu Özberk'in kısa saçıyla verdiği pozlarına sevenlerinden: "Sana her şey yakışır", "Uzun saçla farklı bir havan var","Maşallah ne yapsan yakışır", "Hayır uzun saçtan devam" gibi yorumlar geldi.

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