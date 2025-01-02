Burdur Belediye Başkanı Ercengiz içme suyu kalitesini Meclis’te içerek gösterdi

Burdur Belediye Meclisi’nin 2025 yılı ilk toplantısı, Başkan Ercengiz’in başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla Toplantı Salonu’nda yapıldı.

İçme Suyu Arıtma ve Yumuşatma tesisinin hizmete girdiğini belirten Başkan Ercengiz, "Daha önce 100 Fransız sertliğinde olan şebeke suyu, Arıtma Tesisi'nin faaliyete geçmesiyle 20 Fransız sertliğine düştü. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla şebeke suyundan su içebilir" dedi.

Başkan Ercengiz, çeşmeden getirilen suyu, sertliğini ölçtürdükten sonra meclis üyeleri önünde içti.