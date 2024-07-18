Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi ölü bulundu: Bıraktığı not ise dikkat çekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur Belediyesi güvenlik görevlisi ölü bulundu: Bıraktığı not ise dikkat çekti

Burdur Belediyesi'nde görevli bir güvenlik görevlisi, gece vardiyasında mesai arkadaşı tarafından yerde kanlar içinde ve hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, gece nöbeti değişimi sırasında meydana geldi. Güvenliğin bıraktığı not ise dikkat çekti.

Burdur Belediyesi'nde gece yaşanan olayda, gece nöbeti sırasında 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Yalçın Gökçüoğlu'nun cansız bedeni bulundu. İlk raporlara göre, Gökçüoğlu'nun vardiyası boyunca belediye binasında yalnız olduğu ve gece yarısı nöbet değişimi için gelen meslektaşı tarafından keşfedildiği öğrenildi.

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Olayın hemen ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi, olay yerine intikal eden sağlık personeli tarafından Gökçüoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak, olay yerinde ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Gökçüoğlu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

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Belediyede çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri ve savcı tarafından masada Gökçüoğlu tarafından bırakılan ve üzerinde “Ölümümden kimse sorumlu değildir.” yazılı not bulununca Yalçın Gökçüoğlu'nun kendi silahıyla hayatına son verdiği tespit edildi.

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Öte yandan acı haberi alıp belediyeye koşan ailesi, arkadaşları, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve belediye çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Yalçın Gökçüoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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