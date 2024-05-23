Burdur'da 4 bin kişiye şiş köfte ikramı

Kaynak: DHA
Burdur'da 4 bin kişiye şiş köfte ikramı

Burdur’da Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri gerekçesiyle 4 bin kişiye ücretsiz Burdur şiş köfte ikram edildi.

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri gerekçesiyle Burdur’un Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ocaklarda pişirilen 4 bin kişilik Burdur şiş köfte, çevredeki vatandaşlara ücretsiz dağıldı.

sis.jpg

Çevredekiler şiş köfte yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın üçüncüsünü 21- 27 Mayıs tarihleri arasında kutladıklarını, İl Müdürlüğü olarak Burdur'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak için bir etkinlik programı düzenlediklerini, yerli ve yabancı misafirlerin katılım gösterdiğini ifade etti.

sps.jpg

Son Haberler
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama Gündem
5 ilde sahte altın takı üretip piyasaya süren şebekeye operasyonda 17 tutuklama
Onur Akay'a Bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar Magazin
Onur Akay'a Bu kadir Doğulu bu da tarikat için diyerek saldırdılar
Zehir taciri tutuklandı Gündem
Zehir taciri tutuklandı
EKPSS sonuçları açıklandı Gündem
EKPSS sonuçları açıklandı
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın Gündem
Köpeğe çarpmak istemedi 11 yaşındaki kızı öldü. Böyle acıyı kimse yaşamasın
Mardin’de 80 dönüm buğday ekili alan alev alev yandı Gündem
Mardin’de 80 dönüm buğday ekili alan alev alev yandı
Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu Dünya
Dünyayı sarsan davada yeni gelişme. Komşusunun bodrumunda 26 yıl esir tutulmuştu