Burdur'da 4 bin kişiye şiş köfte ikramı

Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü kutlanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri gerekçesiyle Burdur’un Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ocaklarda pişirilen 4 bin kişilik Burdur şiş köfte, çevredeki vatandaşlara ücretsiz dağıldı.

Çevredekiler şiş köfte yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nın üçüncüsünü 21- 27 Mayıs tarihleri arasında kutladıklarını, İl Müdürlüğü olarak Burdur'un lezzetlerini dünyaya tanıtmak için bir etkinlik programı düzenlediklerini, yerli ve yabancı misafirlerin katılım gösterdiğini ifade etti.