Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Burdur’da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustası H.T.'nin organları, Ankara ve Antalya’daki dört hastaya umut oldu. H.T.'nin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri, Türk Hava Kuvvetleri’nin desteğiyle nakledildi.

Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde yaşayan H.T., üç gün önce beyin kanaması geçirdi ve Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen H.T.'nin tedavisi burada devam etti ve dün saat 22.00’de beyin ölümü gerçekleşti. Burdur Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ekipleri, H.T.'nin ailesiyle görüşerek organ bağışı kararı aldı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Ankara ve Antalya’dan gelen ekipler, H.T.'nin kalbini Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne, böbreklerinden birini ve karaciğerini Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, diğer böbreğini ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletmek üzere yola çıkardı.

Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Yüksel, “Hastamızın beyin ölümü gerçekleşti ve ailesi organ bağışında bulundu. Bu organlar dört kişiye hayat olacak. Aileye teşekkür ederiz.” dedi.

Melike'nin organları 4 hastaya umut olduMelike'nin organları 4 hastaya umut oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

Burdur'da beyin ölümü gerçekleşen inşaat ustasının organları 4 kişiye umut oldu

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