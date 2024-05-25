Burdur'da diyalize girip evlerine giden hastalar, fenalaştı; 18'inin durumu ağır

Olay yeri inceleme ekipleri hastanenin diyaliz bölümünde incelemeler yaparken, Burdur Valiliği tarafından kriz masası oluşturuldu.

Gün içinde Burdur Devlet Hastanesi’nin Diyaliz Bölümünde tedavi gören birçok böbrek hastası, akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastanenin acil servisine başvurdu. İlk müdahalelerin ardından hastalar, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, hastanenin diyaliz bölümünde detaylı incelemelerde bulundu. Bu süreçte, Burdur Valiliği’nde Vali Türker Öksüz ve İl Sağlık Müdürü Murat Erk’in katılımıyla kriz masası kurularak durum değerlendirme toplantısı yapıldı. Resmi açıklamanın toplantının ardından Burdur Valiliği tarafından yapılacağı bildirildi.

Rahatsızlanan hastalardan birinin yakını Zeynep Ceylan, "Yengemi hastaneye getirdik. Rahatsızlanınca beni aradı. Yardımcı olmak için buraya geldim. Şimdi Bucak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sabah diyalize girmişti, çıkınca rahatsızlandı. Konuşma sıkıntısı vardı. Biz de diğer hastalar gibi buraya geldik, buradan çevre hastanelere sevk edildik. Hastamızın durumu iyi, bilinci açık çok şükür. Herkese geçmiş olsun," şeklinde konuştu.