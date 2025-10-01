Burdur’da fabrikada zehirlenme! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Burdur Şeker Fabrikası'nda kireç ocağında 7 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri gaz seviyesini ölçtü. Ekipler yaptıkları ilk ölçümde zehirlenme riskini doğruladı.

Burdur Şeker Fabrikası'nda kireç ocağında çalışan işçiler sabah saatlerinde fenalaşınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından ocaktaki gaz seviyesi ölçüldü.

Karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadıklarından şüphelenilen Bekir C., Ahmet G., Oğuz V., Raşit S., Mehmet E., Ali Ç. ve Hasan C. mide bulantısı şikayetiyle ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlattı.

