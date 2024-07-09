Burdur'da fuhuş operasyonu

Kaynak: İHA
Burdur'da fuhuş operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, konsomatris olarak çalışan kadınları para karşılığında fuhuş yapmaya zorlayan ve müşterilere senet imzalatarak şantaj yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ay süren çalışmaların ardından düzenledikleri operasyonda, konsomatris olarak çalışan kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan ve müşterilere senet imzalatıp şantaj ve tehditle baskı kuran dört kişiyi gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün iki ay süren araştırmaları sonucunda, il merkezinde faaliyet gösteren bir gazinoda çalışan kadınların para karşılığında fuhuşa zorlandığı, müşterilere pazarlanmaları ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantaj yapıldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından 5 Haziran'da, beş farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.K., D.D., L.Ö. ve E.A. isimli dört şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, bir adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, iki adet muşta ve bir adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

aw243195-04-qty5.webp

kapak-recovered-iohc-cover.webp

aw243195-07-ieeo.webp

Son Haberler
İran'ın yerlisi Sehend battı Dünya
İran'ın yerlisi Sehend battı
Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün Gündem
Özgür Özel: Bu akşam 21.00'de ayağa kalkın. Işıkları yakın döndürün
Şanlıurfa kavruldu Yerel Haberler
Şanlıurfa kavruldu
Galatasaray'dan Batmanspor'a transfer oldu Spor
Galatasaray'dan Batmanspor'a transfer oldu
Elle aramayı kabul etmeyen yolcular havaalanına alınmayacak Gündem
Elle aramayı kabul etmeyen yolcular havaalanına alınmayacak
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu Spor
Galatasaray'ın maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi