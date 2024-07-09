Burdur'da fuhuş operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ay süren çalışmaların ardından düzenledikleri operasyonda, konsomatris olarak çalışan kadınları para karşılığında fuhuşa zorlayan ve müşterilere senet imzalatıp şantaj ve tehditle baskı kuran dört kişiyi gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün iki ay süren araştırmaları sonucunda, il merkezinde faaliyet gösteren bir gazinoda çalışan kadınların para karşılığında fuhuşa zorlandığı, müşterilere pazarlanmaları ve bazı müşterilere zorla senet imzalatılarak tehdit ve şantaj yapıldığı belirlendi. Bu tespitlerin ardından 5 Haziran'da, beş farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.K., D.D., L.Ö. ve E.A. isimli dört şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, bir adet ruhsatsız tüfek, 68 adet fişek, iki adet muşta ve bir adet uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.