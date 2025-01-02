Burdur'da gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Burdur'da gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Burdur’dur Bucak ilçesinde bir sürücü yolun buzlanması nedeniyle hakimiyetindeki aracın kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Ters dönen araçta, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bucak ilçesi Kocaaliler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaaliler istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Enes T. (24) idaresindeki 15 DD 545 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil yerdeki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Kazada sürücü Enes T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Hastanede tedavi altına alınan Enes T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yolda oluşan gizli buzlanmanın kazaya neden olması ve diğer sürücülerin de yolda zor ilerlediğini fark eden ekipler tarafından Bucak- Kocaaliler karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yolda tuzlama çalışması yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

Gizli buzlanma kazaya neden oldu. Ters dönen araçta 1 kişi yaralandı

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