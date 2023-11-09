Burdur'da jandarmadan restorana fuhuş baskını

Burdur’un Bucak ilçesinde bir restoranda fuhuş yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri tarafından düzenlenen baskında gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Burdur'da jandarmadan restorana fuhuş baskını

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda timin katılımıyla Bucak ilçesinde bir restorana fuhuş baskını düzenlendi.

5 Kasım Pazar günü sabaha karşı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan “Nuri Baba” operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken 11 kişiye işlem yapıldı.

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baskın yapılan iş yerinde yaşı küçük kızların kullanıldığı ve çok sayıda mağdurun olduğu iddiaları üzerine Burdur İl Jandarma Komutanlığı timleri harekete geçti.

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Yapılan baskında işletme sahibi N.M. ile T.M., H.U. ve E.K. gözaltına alındı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edilen şahıslardan işletme sahibi N.M. tutuklandı, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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